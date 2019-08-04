Украина закачала в ПХГ более 16 млрд кубов газа

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накоплено 16 млрд кубометров природного газа. Об этом сообщил в субботу председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Сегодня пересекли отметку в 16 млрд куб. м", – сообщил Коболев и напомнил, что до начала отопительного сезона в Украине осталось 73 дня.

Согласно оперативным данным Укртрансгаза, которые публикуются с двухдневной задержкой, по состоянию на 1 августа в ПХГ находилось 15,938 млрд кубов газа. В сутки закачивается более 80 млн кубов газа, поэтому по состоянию на 3 августа запасы преодолели отметку в 16 млрд кубов.

Так, 1 августа в Украину поступило 63,773 млн кубов газа: из Словакии – 42,418 млн куб. м, из Венгрии – 17,787 млн куб. м, а из Польши – 3,568 млн куб. м. При этом собственная добыча газа за сутки составила более 54 млн куб. м газа.

В этот день в ПХГ было закачано 87,55 млн кубов газа, отбор не производился.

Как известно, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м. Это связано с опасениями полного прекращения российским Газпромом транзита газа по территории Украины с января 2020 года.