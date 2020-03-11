Украина закрывает три четверти пунктов пропуска

Источник: Корреспондент.net

В рамках ограничительных мер с 12 марта Украина закроет большинство пунктов пропуска на границе. Об этом после заседания Кабмина в среду, 11 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - сказал он.

Также он отметил, что запрет передвижения по Украине в целом пока маловероятен.

"Относительно ограничения в передвижении внутри страны - это уже очень далекий шаг развития ситуации… Если этого потребует ситуация - этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее", - заявил премьер.

Также он напомнил, что на контрольно-пропускных пунктах Донбасса осуществляется усиленный контроль из-за коронавируса.

"Часть пунктов пропуска закрыты в тех почти двух сотнях, о которых уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль. Температурный скрининг и там также проводятся усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы. Закрыть совсем мы не можем, но усиленные меры введены, некоторые из них закрыты", - заявил Шмыгаль