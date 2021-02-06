06.02.2021

Україна звернулася до YouTube щодо закриття сторінок NewsOne, ZIK і «112»

Источник: ukrinform.ua

Україна звернулася до компаній Google і YouTube з юридично підкріпленим проханням про закриття Ютуб-каналів телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

Про це в ефірі програми "На самом деле: Украина" на телеканалі "Дом" заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, передає Укрінформ.

Він вважає, що мовлення телеканалів, які потрапили під санкції, буде зупинено і в інтернеті, оскільки в практиці великих інтернет-майданчиків подібний досвід уже є.

"У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також буде розглянуте позитивно", - зазначив заступник міністра культури та інформполітики.

Як повідомлялося, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.

Наступного дня мовлення NewsOne, ZIK та "112" було припинено. Однак їх ефіри транслюються на каналах Ютуб.

Глава МКІП Олександр Ткаченко сказав, що міністерство направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

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