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13.01.2020

Украинцам объяснили новые правила безвиза с ЕС

Источник: Корреспондент.net

Миссия Украины в Европейском союзе опубликовала разъяснения о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS). Об этом говорится на странице Миссии в Facebook.

Итак, 5 фактов, которые необходимо знать о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года.

1. С 2021 ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

2. Инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения о системе ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

3. Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в страны ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки.

Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требуют дальнейшего изучения.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

4. Важно понимать, что Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении до поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, заявитель имеет право подать апелляцию на решение системы.

5. Предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и значительно повысит безопасность внешних границ блока. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, есть ли у государств-членов ЕС оговорка относительно их поездки.

"Поэтому, при наличии предварительного разрешения через ETIAS и соблюдения других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС", - отметили в Миссии.

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