Украинцев не пропустят в ЕС минимум еще две недели

Источник: Корреспондент.net

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемической ситуацией на их территории. Обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

Из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как известно, 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-членов.

Отметим, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.