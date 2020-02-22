Украинцев предупредили о надвигающемся циклоне

Источник: Корреспондент.net

Спасатели предупреждают украинцев о существенных ухудшениях погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в связи с перемещением активного циклона в воскресенье, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/сек, а в западных и юго-восточных областях 24 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Отмечается, что активный циклон принесет значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник ожидается сильный ветер до 25-28 метров в секунду. Значительный снег, сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигают 40 м/с.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах будут обусловливать нарушения на отдельных участках дорог и прекращения движения транспорта", - добавили в ГСЧС.