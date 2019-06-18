18.06.2019
Украинцев за полгода стало меньше на 100 тысяч
Источник: Корреспондент.net
Численность населения в Украине на 1 мая 2019 года составила 42 миллиона 55 тысяч человек, уменьшившись с начала года почти на сто тысяч человек. Об этом во вторник, 18 июня сообщает Госстат.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек", - говорится в сообщении Госстата.
Отмечается, что число умерших по-прежнему существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.
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