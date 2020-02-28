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28.02.2020

Украинцы нарастили долги за коммуналку на 4 млрд

Источник: Корреспондент.net

За первый месяц 2020 года долги за коммунальные услуги в Украине выросли почти на четыре миллиарда гривен и на начало февраля составили 67 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения за поставку и распределение газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвед - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.

В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

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