24.09.2019
Украинцы стали больше тратить на питание
Источник: Корреспондент.net
Расходы украинцев на продукты питания выросли на 19,4% в сравнении с прошлогодними показателями.
Во ІІ квартале 2019 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн, тогда как во IІ квартале 2018 года - 240,7 млрд грн.
Кроме того, возросли расходы украинцев на одежду и обувь - на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру - 22,4%, до 25,6 млрд грн.
Расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт - на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 15,9%.
Новости раздела
Украина
24.09.2019
Глава Укравтодора подал заявление об отставке
Отставка связана с окончанием трехлетней каденции во главе госагентства, говорит Новак.
Украина
24.09.2019
У Зеленского рассказали об его выступлении в ООН
Украинский президент завтра первым выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН.
Украина
24.09.2019
Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020
Украина вышла из глубокого экономического кризиса и теперь может провести ряд структурных реформ, считает глава миссии МВФ Рон ван Роден.
Украина
24.09.2019
Зеленский назвал ожидания от встречи с Трампом
Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Украина
24.09.2019
Украинцы стали больше тратить на питание
Продукты питания не единственная возросшая трата. Украинцам также дороже стали обходиться одежда и обувь, а также аренда жилья и транспорт.
Украина
24.09.2019
Зеленский обсудил дело Маркива с премьером Италии
Президент Украины предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.
Украина
24.09.2019
Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским
Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг его разговора с Владимиром Зеленским продолжением "самой деструктивной охоты на ведьм в истории".
Украина
23.09.2019
В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании
Министр Андрей Загороднюк и госсекретарь Бен Уоллес обсудили гибридные вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и Великобританией.
Украина
23.09.2019
Зеленский запустил реформу прокуратуры
Президент подписал закон, которым Генпрокуратура реформируется в Офис генпрокурора, а также сокращается ее штат, но повышаются зарплаты.
Украина
23.09.2019
Общетсвенники НАБУ назвали обращение Зеленского дезинформацией
В Набсовете отреагировали на видеообращение президента, в котором тот призывает граждан сообщать в НАБУ о фактах коррупции.
Украина
23.09.2019
В Умань направили более полутысячи силовиков
Следить за правопорядком в Умани во время Рош ха-Шана будут полицейские из 12 областей.