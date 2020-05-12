Украинцы стали хуже платить по кредитам

Источник: Корреспондент.net

Доля неработающих кредитов в целом по банковской системе по итогам января-марта выросла на 0,6%, до 48,9%. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил Национальный банк.

"Впервые с начала 2017 росла доля неработающих кредитов в займах, выданных населению, но в основном из-за эффекта девальвации", - отмечается в опубликованном квартальном банковском обзоре.

При этом чистые гривневые кредиты населению на 3,2% за квартал и на 26,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Темпы роста кредитов населению в I квартале замедлились из-за снижения спроса со стороны заемщиков и роста рисков для кредиторов на фоне карантинных мероприятий, а ставки сохранялись на уровне около 34% годовых", - пояснили в Нацбанке.

Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, в том числе в марте - почти на 9%. В целом валютные кредиты сократились за квартал почти на 7%, частично из-за конвертации в гривневые.

"Рост гривневых кредитов произошел из-за сезонности и желания бизнеса уменьшить обязательства по валютным кредитам на фоне девальвационных ожиданий", - полагают в НБУ.