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26.05.2020

Украинцы стали меньше обращаться за пособиями

Источник: Корреспондент.net

В последнее время в Украине сокращается количество граждан, обращающихся за пособием по безработица, сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости во вторник, 26 мая. пишет Интерфакс-Украина.

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю - от 3 до 4 тыс.", - сообщили в службе.

По состоянию на 26 мая количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тысяч человек. Только за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.

Год назад количество безработных было почти на 67%, или на 202 тысяч меньше.

С начала карантина в службе зарегистрировалось 236 тысяч безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

При этом начата выплата помощи по безработице с начала карантина 179,708 тысячам граждан.

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