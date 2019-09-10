Украинцы задекларировали 95 миллиардов доходов

Источник: Корреспондент.net

В ходе кампании по декларированию доходов за 2018 год декларации подали 596 тысяч украинцев, которые показали доходов на 94,4 миллиарда гривен (почти на 27 млрд больше, чем годом ранее).

"Граждане самостоятельно определили к уплате почти 3,4 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 485 млн грн военного сбора", - уточнили в налоговой.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатели существенно улучшились. Наибольший удельный вес принадлежит задекларированным иностранным доходам - ​​18,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился более чем в два раза, или на 11,2 млрд грн.

Увеличение по сравнению с прошлыми годом наблюдается по всем видам доходов.

"Значительную часть рядом с иностранными доходами составляют такие показатели, как другие налогооблагаемые доходы - 15,6 млрд грн, наследство и дарение - 7,5 млрд грн, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - 6,1 млрд грн, доходы от сдачи имущества в аренду - 2,3 млрд грн и инвестиционные доходы - 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Госстата, в первом квартале 2019 года доходы населения Украины составили 803,4 млрд грн, а расходы – 852,4 млрд грн. Таким образом, объем сбережений украинцев сократился почти на 50 миллиардов.