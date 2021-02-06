Українцям розширили перелік заборонених для подорожей країн (СПИСОК)
Источник: depo.ua
Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоних" і "зелених" країн, додавши до переліку заборонених для подорожей країн ще шість
Якщо минулого тижня українцям дозволялося подорожувати у 74 країни, то нині цей перелік збільшився до 80. До "червоної" зони додалися:
- Намібія;
- Молдова;
- Ботсвана;
- Малайзія;
- Кувейт;
- Мальдіви;
- Есватіні.
Крім того, в цій зоні розташовані популярні серед українців:
- США;
- Мальдіви;
- Канада;
- Швейцарія;
- Румунія;
- Велика Британія;
- Швеція;
- Латвія;
- Франція;
- Італія;
- Литва;
- Албанія;
- Хорватія;
- Грузія;
- Росія;
- Чорногорія;
- Білорусь;
- Австрія;
- Аргентина;
- Бельгія.
Зазначимо, що до переліку "червоної" зони входять країни, у яких захворюваність на коронавірус вища, ніж в Україні. І після повернення з таких країн треба піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою додатку "Вдома" або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест. Якщо тест покаже негативний результат, то самоізоляція не знадобиться. Також не проходити самоізоляцію можна, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.
Водночас у списку найпопулярніших країн серед українських туристів у зеленій зоні перебувають країни:
- Єгипет;
- Шрі-Ланка;
- Таїланд;
- Марокко;
- Танзанія;
- Болгарія;
- Туреччина.
При поверненні з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус або йти на самоізоляцію.