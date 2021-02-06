Українцям розширили перелік заборонених для подорожей країн (СПИСОК)

Источник: depo.ua

Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоних" і "зелених" країн, додавши до переліку заборонених для подорожей країн ще шість

Якщо минулого тижня українцям дозволялося подорожувати у 74 країни, то нині цей перелік збільшився до 80. До "червоної" зони додалися:

Намібія;

Молдова;

Ботсвана;

Малайзія;

Кувейт;

Мальдіви;

Есватіні.

Крім того, в цій зоні розташовані популярні серед українців:

США;

Мальдіви;

Канада;

Швейцарія;

Румунія;

Велика Британія;

Швеція;

Латвія;

Франція;

Італія;

Литва;

Албанія;

Хорватія;

Грузія;

Росія;

Чорногорія;

Білорусь;

Австрія;

Аргентина;

Бельгія.

Зазначимо, що до переліку "червоної" зони входять країни, у яких захворюваність на коронавірус вища, ніж в Україні. І після повернення з таких країн треба піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою додатку "Вдома" або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест. Якщо тест покаже негативний результат, то самоізоляція не знадобиться. Також не проходити самоізоляцію можна, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

Водночас у списку найпопулярніших країн серед українських туристів у зеленій зоні перебувають країни:

Єгипет;

Шрі-Ланка;

Таїланд;

Марокко;

Танзанія;

Болгарія;

Туреччина.

При поверненні з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус або йти на самоізоляцію.