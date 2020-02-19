Украине нужно 20 лет, чтобы догнать Польшу – МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

Частичные реформы, по его словам, обеспечат рост в средним 4% и решат эту задачу только наполовину.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве.

Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.

Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в $30 тыс. по паритету покупательной способности.

"Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики", – поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно. "Основная угроза – это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста", – добавил экономист ЕБРР.