Украине осталось выплатить 15 млрд в этом году

Источник: Корреспондент.net

До конца года Украина должна выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на данные Минфина.

Так, по внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

На погашение планируется направить 8 млрд гривен, из которых 7,96 млрд гривен – на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен – валютных ОВГЗ).

На погашение внешних долгов из 1,7 млрд гривен планируется направить 1,05 млрд, а на обслуживание – 0,65 млрд гривен.