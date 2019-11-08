Украине повезло. О чем говорил основатель Alibaba

Источник: Корреспондент.net

Основатель и крупнейший акционер Alibaba Group Джек Ма, который недавно ушел с поста председателя совета директоров на пенсию, приехал в Украину, где принял участие в Киевском экономическом форуме, встретился с президентов Владимиром Зеленским и выступил пред студентами.

Украина вызывает восхищение

Джек Ма 8 ноября выступил на Киевском экономическом форуме с заявлением о большом потенциале Украины для развития. Он отметил плодородность украинской земли, открытость украинцев, которые, к тому же, готовы к изменениям, красоту женщин, богатство истории и культуры.

"Я восхищаюсь Украиной очень долгое время. Это мой первый визит в Украину. У вас хорошая земля, умные люди, замечательные женщины. Как вам так повезло? Умные люди обычно не очень красивые... Такая чудесная комбинация, как эта, не может не работать", - сказал бизнесмен, создавший виртуальную торговую площадку AliExpress, которая вошла в жизнь многих людей по всему миру.

Но нужно кое-что исправить

Джек Ма также дал советы Украине: усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли.

"И к тому же предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, у Украины появятся огромный потенциал в интернете", - сказал миллиардер и отметил, что поговорит "со своими бизнес-партнерами в Китае по поводу Украины".

Китайский предприниматель подчеркнул, что именно электронное правительство призвано работать прозрачно и эффективно, поэтому может искоренить коррупцию и привести к процветанию Украины.

"Электронное правительство будет очень прозрачным, электронное правительство победит коррупцию, электронное правительство сделает все намного более эффективным", - уверен Ма.

И дать Зеленскому шанс

Он также назвал позитивным тот факт, что украинскому президенту еще нет 50 лет, премьеру чуть больше 30, а некоторые министры не достигли и этого возраста.

Отвечая на вопрос о Зеленском, Джек Ма призвал "дать ему шанс", поскольку занимает должность президента всего несколько месяцев.

Бизнесмен призвал исправить ситуацию, когда товары по AliExpress "идут в Украину четыре-семь дней как в прошлом столетии".

Министры должны делать, а не только говорить

Чиновница Яна Пидлисна из министерства экономического развития торговли и сельского хозяйства Украины, спросила у миллиардера, чем являются инновации - проблемой или решением. При этом она сказала, что считает своей министерство лучшим и очень инновационным.

В отмет Джек Ма сказал, что чиновники не должны думать о своем позиционировании, а заниматься тем, чтобы граждане страны стали более успешными, креативными, инновационными.

"Я считаю, что инновации - это решение для нашего будущего. Я абсолютно уверен, что в Украине, вы настолько классные, образованные… Но оставьте академический уровень… пробуйте, ошибайтесь. Делайте правильную политику, законодательство, чтобы вдохновлять людей", - сказал Ма.

Формула успеха Джека Ма

Джек Ма считает, что для достижения успеха в любой сфере необходимо много и упорно работать. Сам он трудится в "режиме 996", который предусматривает занятость шесть дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера.

"Если вы хотите иметь хорошее будущее, хотите быть успешным, вам нужно много работать. Когда я принимаю душ - я думаю, когда я в туалете, - думаю, на пробежке - думаю. Я никогда не перестаю работать", - сказал основатель Alibaba.

Он пояснил, что наивно полагать, что с возрастом станет легче, когда за плечами будут определенные достижения. Ма сделал акцент на том, что жить нужно сегодняшним днем, а в будущем всегда будут новые проблемы и вызовы, которые необходимо решать по мере поступления.

"В детстве я думал, что однажды стану большим боссом, буду курить сигару и смотреть фильм, бизнес будет легким. Сейчас моя компания сильно выросла. Я больше занят, у меня больше проблем, поэтому наслаждайтесь, пока вы маленькие. Большая компания означает не больше денег, а больше ответственности", - посоветовал бизнесмен.