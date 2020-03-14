14.03.2020
Украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС
Источник: Корреспондент.net
На Волыни пограничники обнаружили на границе с Польшей в автомобиле украинца 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из страны.
"Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины", – говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина на автомобиле Renault направлялся из Украины в одной из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR" общим весом более 600 килограммов.
Машину не пропустили через границу. Продолжаются проверочные мероприятия с участием сотрудников полиции.
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