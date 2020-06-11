Найти

11.06.2020

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ: ОБРАВ ДЮІ — ОБРАВ ПРОФЕСІЮ – ОБРАВ ДОЛЮ!

Источник: Донецький юридичний інститут МВС України

Вибір професії – один з найважливіших кроків до вашої самостійності та самореалізації, і тому підходити до цього питання потрібно зважено та розсудливо. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе кожному з вас зробити правильний вибір.

Професія поліцейський — це одна з найбільш важливих, відповідальних і навіть небезпечних професій у світі. Саме завдяки їх роботі злочинці отримують по заслугах.

Якщо ти розумієш, що хочеш захищати своїх співгромадян? У будь-яку мить та за будь-яких умов поспішати на допомогу людям? Завжди бути на стороні правопорядку? Тоді тобі негайно потрібно приєднатися до нашої дружньої родини ДЮІ

Вступай до нашого інституту! Отримай якісну освіту та омріяну професію! Звертайся до приймальної комісії за більш детальною інформацією. 

Телефон: (067) 914 74 54, (067) 318 80 76, (095) 702 54 84.

Електронна адреса: vstup.dui@i.ua.

Графік роботи приймальної комісії: щоденно з 9:00-18:00 вихідні з 9:00-14:00.

Однак, пам’ятай, при виборі професії, успіх на цьому терені чекає тільки тих, хто готовий докласти достатню кількість зусиль і стати справжнім професіоналом.

Новости раздела
Город
11.06.2020
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ: ОБРАВ ДЮІ — ОБРАВ ПРОФЕСІЮ – ОБРАВ ДОЛЮ!
Город
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-4 в п.Сартана
Город
13.04.2020
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь
Город
11.04.2020
Памятка для мариупольцев: телефоны коммунальных предприятий и служб для обращений
Телефоны коммунальных предприятий и служб, которыми можно воспользоваться для решения вопросов не выходя из дома
Город
02.01.2020
В кафе Мариуполя произошел погром, избиты посетители
Неизвестные представились представителями Нацдружин и заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить.
Город
01.09.2019
На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 человек
В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.
Город
31.07.2019
В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен
На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.
Город
24.07.2019
«Донецькі енергетичні послуги» зарахували 15 млн грн., сплачених клієнтами за старими реквізитами
Город
24.07.2019
Археологическая экспедиция нашла ценные находки бронзового века в поселке Ялта
С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.
Город
24.07.2019
В Мариуполе участники боевых действий «проучили» перевозчиков
Город
14.07.2019
В Мариуполе один водитель застрелил другого
Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.
Город
13.06.2019
Допоможіть встановити особу зловмисника!
10 червня 2019 року, по пр-ту. Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.
Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь | Соревнования по Drag Racing в Мариуполе