УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ: ОБРАВ ДЮІ — ОБРАВ ПРОФЕСІЮ – ОБРАВ ДОЛЮ!

Источник: Донецький юридичний інститут МВС України

Вибір професії – один з найважливіших кроків до вашої самостійності та самореалізації, і тому підходити до цього питання потрібно зважено та розсудливо. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе кожному з вас зробити правильний вибір.

Професія поліцейський — це одна з найбільш важливих, відповідальних і навіть небезпечних професій у світі. Саме завдяки їх роботі злочинці отримують по заслугах.

Якщо ти розумієш, що хочеш захищати своїх співгромадян? У будь-яку мить та за будь-яких умов поспішати на допомогу людям? Завжди бути на стороні правопорядку? Тоді тобі негайно потрібно приєднатися до нашої дружньої родини ДЮІ

Вступай до нашого інституту! Отримай якісну освіту та омріяну професію! Звертайся до приймальної комісії за більш детальною інформацією.

Телефон: (067) 914 74 54, (067) 318 80 76, (095) 702 54 84.

Електронна адреса: vstup.dui@i.ua.

Графік роботи приймальної комісії: щоденно з 9:00-18:00 вихідні з 9:00-14:00.

Однак, пам’ятай, при виборі професії, успіх на цьому терені чекає тільки тих, хто готовий докласти достатню кількість зусиль і стати справжнім професіоналом.