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20.07.2019

Украинка Харлан стала шестикратной чемпионкой мира

Источник: Корреспондент.net

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.

На пути в финал Харлан одолела Абандон Соеон Чой (15:12)в четвертьфинале оказалась сильнее еще одной представительницы Украины Алины Комащук (15:14), а в полуфинале Ольга не оставила шансов румынке Бьянке Паску (15:5).

В финале украинка в напряженной борьбе победила представительницу России Софью Великую со счетом 15:14.

Для Харлан это шестое золото всего и четвертое личное на чемпионатах мира по фехтованию, всего Ольга Харлан выиграла 14 медалей на чемпионатах мира, в том числе это седьмая личная награда украинки.

В прошлом месяце Харлан выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.

На чемпионате мира по фехтованию у Украины уже три медали - ранее бронзу выиграли Елена Кривицкая и Игорь Рейзлин.

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