Украинка Харлан стала шестикратной чемпионкой мира
Источник: Корреспондент.net
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
На пути в финал Харлан одолела Абандон Соеон Чой (15:12), в четвертьфинале оказалась сильнее еще одной представительницы Украины Алины Комащук (15:14), а в полуфинале Ольга не оставила шансов румынке Бьянке Паску (15:5).
В финале украинка в напряженной борьбе победила представительницу России Софью Великую со счетом 15:14.
Для Харлан это шестое золото всего и четвертое личное на чемпионатах мира по фехтованию, всего Ольга Харлан выиграла 14 медалей на чемпионатах мира, в том числе это седьмая личная награда украинки.
В прошлом месяце Харлан выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе.
На чемпионате мира по фехтованию у Украины уже три медали - ранее бронзу выиграли Елена Кривицкая и Игорь Рейзлин.