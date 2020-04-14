14.04.2020
Украинские банки массово вводят кредитные каникулы
Источник: Корреспондент.net
В Украине уже около 30 банков объявили о предоставлении кредитных каникул своим клиентам, сообщает пресс служба Национального банка во вторник, 14 апреля.
"Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков", - говорится в сообщении.
В центробанке напомнили, что льготный режим кредитования предусматривает не прекращение выплаты процентов, а только их отсрочка на время карантина. Банки могут освободить клиентов от возврата основной суммы кредита на время карантина. То есть, сам срок выплаты кредита продлевается. При этом банки не прекращают начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам другим клиентам. Однако уплатить проценты можно будет уже после карантина. Штрафы и пени на период карантина запрещены законом.
В сложных случаях, клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. В НБУ отмечают, что капитализация позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам - поддерживать необходимый уровень текущего потребления.
Порядок предоставления кредитных каникул будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиенту с банком. Реструктуризации подлежат кредиты, которые без просрочек обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года. Льготный режим по кредиту могут получить граждане и компании, которые имеют финансовые трудности из-за карантина, кто полностью или частично потерял доход и работу.
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