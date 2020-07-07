Украинские инженеры запустят ракету Antares в США

Источник: Корреспондент.net

Группа украинских специалистов работает над подготовкой к пуску ракеты-носителя Antares для американской корпорации Northrop Grumman. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По его данным, группа сотрудников конструкторского бюро Южное и НПП Хартрон-Аркос в апреле этого года выехала в США для участия в подготовке к пуску Antares, запланированному на сентябрь.

После двухнедельного карантина в США группа приступила к работе, приняв участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя в центре космических запусков на о.Воллопс.

Northrop Grumman планирует с помощью Antares доставить грузы на международную космическую станцию по заказу NASA.