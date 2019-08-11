Украинские катера зашли в главную базу ВМС Турции

Источник: Корреспондент.net

Три украинских учебных катера зашли в главную военную базу Турции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Идет морской поход трех учебных катеров Смела, Чигирин и Новая Каховка. Сейчас корабли прошли пролив Босфор и зашли в порт Гельджук. При переходе морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.д.", - говорится в сообщении Минобороны.