16.02.2020
Украинские рыбаки признали браконьерство - ФСБ
Источник: Корреспондент.net
В России заявили, что еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают российские СМИ.
Так, один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море.
Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.
Накануне о браконьерстве заявил также капитан задержанного судна.
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