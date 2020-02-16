Украинские рыбаки признали браконьерство - ФСБ

Источник: Корреспондент.net

В России заявили, что еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Это следует из видеозаписей допросов, распространенных пограничным управлением ФСБ, передают российские СМИ.

Так, один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

Накануне о браконьерстве заявил также капитан задержанного судна.