22.11.2019
Украинские ТЭС накопили рекордные запасы угля
Источник: Корреспондент.net
Украинские теплоэлектростанции накопили запасы угля, которые составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с 2015 года, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook.
"В этом году у нас не только рекордные запасы газа в хранилищах, но и рекордные запасы угля (с 2015 года). Сегодня мы вышли на уровень запаса 2 496,8 тыс. тонн угля, что на 35% больше прошлого года. Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем", - написал министр.
По его словам, такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.
Как известно, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях в районах, подконтрольных сепаратистам.
Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.
Новости раздела
Украина
22.11.2019
Президент Аргентины отозвал 17 "политических" послов
Власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу уже 10 декабря.
Украина
22.11.2019
С перевернувшегося танкера в Одессе спасли экипаж
Находившихся на потерпевшем крушение судне трех человек спасли, несмотря на их нежелание покидать танкер.
Украина
22.11.2019
Спад промпроизводства Украины резко ускорился
По итогам десяти месяцев объем промпроизводства в Украине снизился на 0,6%. Падение продолжается пятый месяц подряд.
Украина
22.11.2019
СБУ: в мэрии Одессы "провернули" сделку на 100 млн
Чиновники мэрии Одессы провернули незаконную сделку на 100 млн грн, искусственно увеличив долги коммунального предприятия.
Украина
22.11.2019
ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса
Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.
Украина
22.11.2019
Украинские ТЭС накопили рекордные запасы угля
Такого количества хватает в среднем на 1 месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.
Украина
22.11.2019
Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит
Джастин Трюдо положительно оценил договоренность о проведении нормандской встречи в Париже.
Украина
22.11.2019
МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал
Арбитраж в Гааге изменил название "морского дела" Украины против РФ и определил график его рассмотрения.
Украина
21.11.2019
Разумков: Расследование расстрела Майдана не будет прекращено
Дмитрий Разумков выступил в Мариуполе в годовщину Евромайдана и заверил, что расследования преступлений против участников протестов не будут прекращены.
Украина
21.11.2019
Протесты в Иране: власти начали восстанавливать доступ в интернет
Власти разблокировали доступ в интернет, но он работает только на 10% территории Ирана. Сообщается, что доступ будет восстанавливаться постепенно.
Украина
21.11.2019
Пентагон ускорит предоставление помощи Украине
Министерство обороны США ускорит выделение Украине более 35 миллионов военной помощи, которые были ранее заблокированы.