Украинские военные корабли покидают Керчь - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей, сообщает Коммерсант 17 ноября со ссылкой на очевидцев.

Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир Яны Капу. Затем на буксир был взят один из катеров - Бердянск. На его борту заделана пробоина, полученная им год назад.

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера (Бердянск и Никополь) и буксир будут переданы Украине в море.