Украинский бизнес улучшил ожидания

Источник: Корреспондент.net

Индекс ожиданий деловой активности в августе вырос на один пункт, до 47,9.

В июле прирост индекса составил 1,5 п., в июне - 9,6 п., при этом он остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов, указывая на преобладание пессимистических прогнозов у бизнеса.

"Бизнес сдержанно оценивает результаты своей деятельности на фоне пролонгации адаптивного карантина. Ожидания предприятий четвертый месяц подряд находятся ниже равновесных значений", – отметили в Нацбанке.

В августе улучшили ожидания предприятия сферы торговли: на 4,3 п., до 52,3. В промышленности ожидания бизнеса увеличились на 0,8 п., до 48,3.

Представители промышленности ухудшили оценки относительно запасов сырья и материалов с 52,7 в июле до 42,9 в августе, но усилили ожидания по росту цен на продукцию собственного производства с 59,1 до 63,3.

Представители строительных компаний и сферы услуг ухудшили ожидания на 2,7 п. и на 0,3 п., до 38,9 и до 46,2 соответственно.

Предприятия торговли являются единственными, не ожидающими изменения общей численности работников с индексом ожиданий в 50 п., тогда как в сфере услуг, строительства и промышленности продолжают преобладать пессимистические настроения: 45,1 п., 44.9 п. и 35,7 п.