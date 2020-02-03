Украинский годовой экспорт превысил $46 миллиардов

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году экспорт товаров из Украины вырос на 6,4% и составил 46,1 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

"Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19% (в 2018 году - на 4,8%) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33,1%)", - говорится в сообщении.

В частности, экспорт минеральных продуктов (в т. ч. железной руды) увеличился на 13,5% по сравнению с 2018 годом (в 2018 году - на 10,4% против 2017 года), продукции машиностроения - на 13,6% (в 2018 году - на 4,8%), промышленных изделий - на 7,4% (в 2018 году - на 13%).

Зато экспорт черных и цветных металлов в 2019 году сократился на 12,3% по сравнению с 2018 года (в 2018 году он вырос на 15,3% по сравнению с 2017 годом), экспорт продукции химической промышленности - на 8,8% (в 2018 году вырос на 16%), древесины и изделий из нее - на 9,4% (в 2018 году вырос на 19,3%).

Больше всего в 2019 году увеличился экспорт в страны Азии (на 1,5 млрд долларов или на 11% по сравнению с 2018 годом), а их доля в общем экспорте товаров из Украины увеличилась до 33% (в 2018 году она составляла 31,6%). Выросли объемы экспорта в страны Африки (911 млн долларов или на 22,5%) и ЕС (на 834 млн долларов или на 5,1%). Доля стран Африки выросла до 10,8% от общего экспорта товаров из Украины (в 2018 году - 9,3%), доля стран ЕС - уменьшилась до 37,2% (в 2018 году - 37,6%).