03.02.2020
Украинский годовой экспорт превысил $46 миллиардов
Источник: Корреспондент.net
В 2019 году экспорт товаров из Украины вырос на 6,4% и составил 46,1 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
"Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19% (в 2018 году - на 4,8%) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33,1%)", - говорится в сообщении.
В частности, экспорт минеральных продуктов (в т. ч. железной руды) увеличился на 13,5% по сравнению с 2018 годом (в 2018 году - на 10,4% против 2017 года), продукции машиностроения - на 13,6% (в 2018 году - на 4,8%), промышленных изделий - на 7,4% (в 2018 году - на 13%).
Зато экспорт черных и цветных металлов в 2019 году сократился на 12,3% по сравнению с 2018 года (в 2018 году он вырос на 15,3% по сравнению с 2017 годом), экспорт продукции химической промышленности - на 8,8% (в 2018 году вырос на 16%), древесины и изделий из нее - на 9,4% (в 2018 году вырос на 19,3%).
Больше всего в 2019 году увеличился экспорт в страны Азии (на 1,5 млрд долларов или на 11% по сравнению с 2018 годом), а их доля в общем экспорте товаров из Украины увеличилась до 33% (в 2018 году она составляла 31,6%). Выросли объемы экспорта в страны Африки (911 млн долларов или на 22,5%) и ЕС (на 834 млн долларов или на 5,1%). Доля стран Африки выросла до 10,8% от общего экспорта товаров из Украины (в 2018 году - 9,3%), доля стран ЕС - уменьшилась до 37,2% (в 2018 году - 37,6%).
Объемы экспорта в Россию за 2019 год сократились на 405 млн долларов (13,3%) по сравнению с 2018 годом, а его доля в общем экспорте снизилась до 5,7% (с 7% в 2018 году).
Импорт товаров в Украину за 2019 год увеличился на 7,1% (в 2018 году против 2017 - на 13,6%), его объемы составили 60,1 млрд долларов.
В частности, импорт продовольственных товаров увеличился на 13,5% (в 2018 году - на 17,7%), промышленных изделий - на 20,5% (в 2018 году - на 21,1%), продукции химической промышленности - на 4,2% (в 2018 году - на 9%), черных и цветных металлов - на 2,4% (в 2018 году - на 19,3%).
В географическом разрезе по 2019 году больше всего вырос импорт из стран Азии (на 2,7 млрд долларов или на 21,2% по сравнению с 2018 годом) и ЕС (на 2,1 млрд долларов или на 10,3%). Доля стран Азии в общем импорте увеличилась с 22,5% до 25,5%, а стран ЕС - с 36,7% до 37,8%. Объем импорта из России уменьшился на 1,2 млрд долларов или на 15,3%, а его доля в общем импорте снизилась с 14,3% до 11,3%.
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