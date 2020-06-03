03.06.2020
Украинский вопрос появился в расписании МВФ
Источник: Корреспондент.net
В Международном валютном фонде запланировали заседание по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины на 9 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.
Еще в указанную дату будет дана оценка предыдущей программе EFF, которая была открыта в 2015 году.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня.
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