17.07.2019
Украинским морякам продлили арест на три месяца
Источник: Корреспондент.net
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.
"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.
Отметим, после встречи с российской коллегой украинский омбудсмен Людимила Денисова сообщила, что украинские моряки включены в список на обмен с Россией.
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