Украинским морякам продлили арест на три месяца

Источник: Корреспондент.net

Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Отметим, после встречи с российской коллегой украинский омбудсмен Людимила Денисова сообщила, что украинские моряки включены в список на обмен с Россией.