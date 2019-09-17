Украинское зерно: качество и перспективы

Источник: analit-pribor.com.ua

Экспорт зерна из Украины на международные рынки продолжает расти. Вместе с количеством поставляемого зерна, производители вынуждены заботиться и о качестве, которое закреплено законодательно в Европе, Азии и странах Америки. Одним из приборов, которым оценивается качество зерна сразу по нескольким критериям, является Инфраскан.

Как проверяют качество зерновых

Фитосанитарные нормы европейских стран ужесточаются с каждым годом, поэтому украинский производитель зерновых вынужден контролировать качество продукции на всех этапах. Основная причина падения качества зерна, по словам специалистов, заключается в несоблюдении технологии выращивания.

Каждый, кто занимается контролем качества зерна, прекрасно понимает, что зерновая среда идеально подходит для развития вредителей и грибковых заболеваний. Так, в прошлом году из-за наличия карантинных бактерий ряд стран вынужден был отказаться от поставок зерновых из Украины. В частности, поставки в Сирию, Японию, Малайзию, Таиланд и Египет были частично отменены.

Дело в том, что украинские поставщики зерна продолжают оперировать устаревшими нормами и понятиями о качестве. В то же время по многим видам зерновых культур не выработано единых стандартов как в Европе, так и во всем мире. Европейские лаборатории выделяют три основных критерия проверки — натура зерна, число падения и количество белка.

Все же, несмотря на это, более десяти лет внешний рынок зерна для украинских производителей продолжает расширяться. Во многом это обусловлено внедрением европейской системы сертификации продукции, что невозможно было бы без качественного и точного лабораторного оборудования.

Критерии оценки качества зерна

Практика оценки качества зерна говорит о том, что весь комплекс характеристик может подлежать проверке по нескольким составляющим — органолептическим и физико-химическим. В первом случае качество зерна проверяется на основании органов чувств. В первую очередь это вкус, запах и внешний вид продукции. При этом каждый вид зерновой культуры имеет специфические показатели по органолептике.

Не менее важным считается проверка зерна на соответствие европейским и мировым критериям по физико-химическим характеристикам. Точный анализ состава зерновых культур возможен только с помощью качественного лабораторного оборудования. Оно позволяет определить количество клетчатки, белка, жиров, воды, углеводов и золы в пробе.

Имея такое оборудование, производитель зерна может регулировать его качество, тем самым расширяя возможности по продаже и расширяя рынки сбыта продукции.