Укравтодор оценил стоимость ремонта дорог за 5 лет

Источник: Корреспондент.net

На ремонт 24 тысяч километров дорог необходимо 300-350 миллиардов гривен.

Он напомнил, что в отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тысяч километров дорог нужно 150 млрд гривен. По его словам, это исследование базировалось на ценах 2015 года.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Укравтодор готовит с командой президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года.

"24 тысяч километров за 5 лет - это возможно. Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", - сказал глава Укравтодора.

Стоит отметить, что всего в Украине около 170 тысяч километров дорог.