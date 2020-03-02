02.03.2020
Укравтодору дадут 19,3 млрд кредитных гарантий
Источник: Корреспондент.net
Кабмин выделил Укравтодору 19,3 млрд грн кредитных гарантий.
"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 миллиарда гривен на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - написал Гончарук.
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