Укравтодору дадут 19,3 млрд кредитных гарантий

Источник: Корреспондент.net

Кабмин выделил Укравтодору 19,3 млрд грн кредитных гарантий.

"Это позволит Укравтодору привлечь 19,3 миллиарда гривен на строительство качественных дорог уже в этом году, причем даже дешевле, чем обычно. Это была одна из тем во время сегодняшней еженедельной встречи с коллегами из НБУ в рамках Меморандума о сотрудничестве", - написал Гончарук.