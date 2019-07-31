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31.07.2019

Укргаздобыча прекратила буровые работы в Украине

Источник: Корреспондент.net

Компания Укргаздобыча задним числом издала приказ о прекращении буровых работ на своих месторождениях. 

Компания остановила работы повышенной опасности, в частности бурение и капитальный ремонт скважин, сварочные работы, земляные работы, которые выполняются на глубине более 2 м и другие. Работы повышенной опасности остановлены с 24:00 28 июля до особого распоряжения.

Документ датирован 26 июля, причиной остановки указано окончание срока действия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

По информации НефтеРынка, основной причиной приказа, помимо просрочки разрешения, послужил смертельный случай на Шебелинском отделении буровых работ (ОБР), Медведовском месторождении в Харьковской области. В ночь на 28 июля, при чистке оборудования от шлама погиб помощник буровика 1981 г.р.

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