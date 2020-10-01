Укргаздобыча сократила прибыль в 54 раза

Источник: Корреспондент.net

Госкомпания ПАО Укргаздобыча по итогам первого полугодия сократила чистую прибыль до 301 млн грн по сравнению с 16,3 млрд грн за тот же период 2019 года.

Ключевым фактором, повлиявшим на ухудшение показателя, в Укргаздобыче называют снижение средней цены продажи газа на 46% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Это привело к уменьшению чистого дохода компании с 44,6 млрд до 23,6 млрд грн. Операционная прибыль компании в отчетном периоде составил 17 млрд грн.

За январь-июнь она инвестировала в развитие добычи газа 6,9 млрд грн, перечислила в бюджеты всех уровней 12,7 млрд грн налогов, а также направила 576 млн грн на противодействие эпидемии коронавируса в Украине.

Компания сократила добычу газа на 0,8%, до 6,76 млрд м3. При этом введены в эксплуатацию 24 новые скважины, проведено 347 операций колтюбинговых установками и 53 операций с гидроразрывом пласта. Выполнен капитальный ремонт 62 скважин.