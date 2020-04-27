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27.04.2020

Укргаздобыча заявила о сокращении добычи газа

Источник: Корреспондент.net

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания Укргаздобыча в январе-марте 2020 года сократило добычу газа на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Укргаздобыче удалось выйти на показатели добычи товарного газа на уровне аналогичного периода прошлого года и удержать отклонения в пределах минус 0,4%. По оперативным данным, объем добычи Укргаздобычи за январь-март 2020 года составляет 3,4 млрд кубометров природного газа, который был отпущен населению и ТКЭ", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сокращение спроса на локальных и международных рынках цены на нефть и газ, а также низкие цены на ресурс означают сокращение инвестиций в отрасль, которая переживает "непростые времена". Также из-за пандемии коронавируса подрядные организации не всегда могут придерживаться договорных сроков работ и поставок. Несмотря на это, Укргаздобыча в этом году уже ввела в строй 14 скважин.

Компания продолжает модернизацию наземной инфраструктуры, в частности, запланированы проекты переоснащения имеющихся и строительства новых установок комплексной подготовки газа.

Также продолжаются совместные проекты с компанией Schlumberger по бурению скважины №888 Шебелинского месторождения и Halliburton по восстановлению работы скважин из недействующего фонда, путем бурения боковых стволов.

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