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23.10.2019

Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний

Источник: Корреспондент.net

Государственный концерн Укроборонпром приостановил действие контрактов с руководителями госкомпании (ГК) Укрспецэкспорт Сергеем Проскуркиным и госпредприятия (ГП) Спецтехноэкспорт Владиславом Бельбасом. Объявлен отбор кандидатов на должности руководителей этих компаний, сообщается на сайте Укроборонпрома в среду, 23 октября.

Отмечается, что трудовые отношения с руководителями Укрспецэкспорта и Спецтехноэкспорта прекращены с сегодняшнего дня "с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий".

Заявки претендентов на эти должности в рамках объявленного 23 октября отбора принимаются до 13 ноября.

На период отбора обязанности генерального директора ГК Укрспецэкспорт возложены на Вадима Кожевникова, а руководство ГП Спецтехноэкспорт будет осуществлять Евгений Ларин.

"Это важный этап первой структурной реформы новой команды Укроборонпрома по трансформации функции экспортных продаж. Новые руководители возьмут на себя ответственность за рост экспортной выручки госконцерна, повышению зарплат и бонусов, внедрение современных технологий продаж и маркетинга, оптимизацию структуры и сокращение численности", – написал заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facebook.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время во всех спецэкпортерах концерна работает 1500 человек.

Бондарь также сообщил, что гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус получил допуск к гостайне.

"Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ждал отрицательного решения по этому вопросу, генерировал контрмеры, саботировал изменения и устраивал провокации у меня есть сообщение: спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану – свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не поможет", – написал Бондарь.

Он также напомнил, что через два дня завершается подача кандидатур на позиции гендиректоров одних из крупнейших компаний концерна – Зоря Машпроект, ЖБТЗ и Завода им.Малышева.

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