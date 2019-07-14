Укртранснафта начала прокачку американской нефти

Источник: Корреспондент.net

Компания Укртранснафта начала транспортировку американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

"Сегодня АО Укртранснафта после проверки качественных показателей начало прием в нафтотранспорную систему нефти сорта Bakken, которую в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения соответствия показателей сырья, Укртранснафта начала прием нефти для дальнейшей ее транспортировки по нефтепроводу Одесса-Кременчуг.