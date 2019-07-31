Найти

31.07.2019

"Укртранснафта" получила от России часть компенсации за "грязную" нефть

Источник: DW

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины - компания "Укртранснафта" получила от российского концерна "Транснефть" часть компенсации за загрязнение украинского участка трубопровода "Дружба". Сумма выплаты составила более 2,3 млн евро, сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в среду, 31 июля. Таким образом удалось компенсировать сумму дохода, недополученного из-за временной остановки транзита нефти в апреле 2019 года.

Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к договору на транзит нефти. Согласно нему, сумма рассчитывается в зависимости от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики, сообщает далее пресс-служба.

Проблема с загрязнением нефти в "Дружбе"

В конце апреля Россия из-за загрязнения нефти хлоридами столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В частности, Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. 

"Транснефть" выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. 11 мая "Укртранснафта" заявила о возобновлении  транзита по нефтепроводу "Дружба", пояснив, что венгерская компания MOL подтвердила готовность ее принимать.

Новости раздела
Украина
31.07.2019
Убийство Гандзюк: у полиции Херсона жгут файеры
Друзья убитой херсонской активистки в годовщину нападения на нее устроили акцию у местной полиции.
Украина
31.07.2019
Префектуры в Украине: озвучены детали реформы
У Зеленского раскрыли подробности грядущей административно-территориальной реформы - районные и обладминистрации заменят префектурами.
Украина
31.07.2019
"Укртранснафта" получила от России часть компенсации за "грязную" нефть
Российская "Транснефть" компенсировала украинской "Укртранснафте" часть ущерба, понесенного из-за приостановки транзита, которая была вызвана загрязнением нефти хлоридами.
Украина
31.07.2019
Пункт пропуска Гнутово закрыли из-за взрывов
В непосредственной близости от КПВВ загорелась сухая трава. Началась детонация боеприпасов.
Украина
31.07.2019
ЦИК признала избранными 134 нардепа
По итогам заседания ЦИК в среду народными депутатами Верховной Рады девятого созыва признаны 50 кандидатов.
Украина
31.07.2019
ТВ-война. Зачем Украине русскоязычный канал
Для усиления позиций государства в информационной борьбе в офисе президента собрались создавать в Украине всемирный русскоязычный канал.
Украина
31.07.2019
Северный поток-2: в сенате США одобрили санкции
За санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2, проголосовали 20 членов комитета из 22.
Украина
31.07.2019
Северный поток-2: в сенате США одобрили санкции
За санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Северный поток-2, проголосовали 20 членов комитета из 22.
Украина
31.07.2019
С начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар
Власти в аннексированном Крыму 73 раза устраивали незаконные обыски. Были задержаны 57 крымских татар, 36 из которых теперь этапировали с территории полуострова.
Украина
31.07.2019
Укргаздобыча прекратила буровые работы в Украине
Остановить работы решили после гибели одного из сотрудников во время работ на Медведовском месторождении в Харьковской области.
Украина
31.07.2019
ГПУ вызвала главу Окружного админсуда
Судья Павел Вовк должен явиться в Генпрокуратуру 2 августа для проведения процессуальных действий.
Украина
31.07.2019
Минфин взял рекордный займ в гривне
С учетом нового размещения ОВГЗ, годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%.
Пункт пропуска Гнутово закрыли из-за взрывов | Префектуры в Украине: озвучены детали реформы