"Укртранснафта" получила от России часть компенсации за "грязную" нефть

Источник: DW

Оператор системы магистральных нефтепроводов Украины - компания "Укртранснафта" получила от российского концерна "Транснефть" часть компенсации за загрязнение украинского участка трубопровода "Дружба". Сумма выплаты составила более 2,3 млн евро, сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в среду, 31 июля. Таким образом удалось компенсировать сумму дохода, недополученного из-за временной остановки транзита нефти в апреле 2019 года.

Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к договору на транзит нефти. Согласно нему, сумма рассчитывается в зависимости от периода резервирования "Транснефтью" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики, сообщает далее пресс-служба.

Проблема с загрязнением нефти в "Дружбе"

В конце апреля Россия из-за загрязнения нефти хлоридами столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории восьми стран Европейского Союза и считается самым длинным в мире. В частности, Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

"Транснефть" выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча. 11 мая "Укртранснафта" заявила о возобновлении транзита по нефтепроводу "Дружба", пояснив, что венгерская компания MOL подтвердила готовность ее принимать.