Укрзализныця запускает 40 поездов

Источник: Корреспондент.net

Курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине возобновится со следующей недели. Об этом в субботу, 11 июля, сообщила железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця.

Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.

При этом в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров на вагон - в пределах сидячих мест.