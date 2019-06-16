16.06.2019
Ультраправые тоже готовятся к прайду в Киеве - СМИ
Источник: Корреспондент.net
В преддверии Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп Традиция и порядок, Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против Прайда, сообщает Bellingcat Monitoring Project.
С этой целью противники ЛГБТ создали в Telegram группу "Противодействие ЛГБТ", сотнями ее подписчиков являются пользователи с ярко выраженной неонацистской позицией, утверждают журналисты.
"Члены группы - 463 пользователя - имеют явные ультраправые, неонацистские имена", - подчеркивают в Bellingcat Monitoring Project.
На 18 июня участники группы анонсировали проведение акции протеста перед администрацией президента Украины. Среди прочих их требований - "предотвращение дальнейших провокаций со стороны представителей ЛГБТ, которое направлено на углубление конфликтов в обществе".
"На митинге планируют выступить идеолог Азова Эдуард Юрченко, который основал новую анти-ЛГБТ-группу Орден, и Юрий Ноевой (депутат Киевского областного совета от ВО Свобода и активный участник множества акций против ЛГБТ и феминистских движений).
Информация о группе распространяется на других ультраправых Telegram каналах, таких как AVTONOM.NS - неонацистский канал, который распространяет информацию о насилии в отношении ЛГБТ, цыган и расистов.
Одним из участников группы также является член ультраправой организации C14 Сергей Мазур, который "в прошлом году хвастался в Facebook о нападении C14 на лагерь ромов в Киеве", отмечает Bellingcat.
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