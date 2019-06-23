Умер избитый полицейскими соратник Гриценко

"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - отметил Гайструк.

Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест подозреваемого в причастности к избиению. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.