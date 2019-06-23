23.06.2019
Умер избитый полицейскими соратник Гриценко
Источник: Корреспондент.net
Соратник лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские, умер после 12-дневного пребывания в коме, сообщил глава Винницкой облорганизации партии Гражданская позиция Сергей Гайструк.
"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - отметил Гайструк.
Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".
"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест подозреваемого в причастности к избиению. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.
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