Умер второй расстрелянный в Кропивницком - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Мужчина, раненый при расстреле адвоката Александра Иванова в Кропивницком, умер в больнице. Об этом заявил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.
Он отметил, что убийство Иванова может быть связано с его профессиональной деятельностью.
"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.
Официального подтверждения гибели раненого мужчины нет.
По словам Вилкова, убитый адвокат получил свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью в 2011 году и практиковался исключительно в уголовных процессах.
Он добавил, что пока мотивы преступника и все обстоятельства выясняют правоохранители и адвокаты.