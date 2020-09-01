Умеренное падение. Чего ждать от гривны осенью

Источник: Корреспондент.net

Осень традиционно несет украинцам падение гривны и подорожание продуктов питания. А как будет в этот раз?

Прогнозы по гривне

“Исторически в начале сентября в Украине отмечается рост курса доллара. Это связывают с возвращением рынка к деловой активности и очередным запуском экономики. Учитывая ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, рынок ожидает роста курса доллара. Думаю, максимальные значения на межбанке, которое мы можем увидеть в этот период — 28,15-28,20 гривен за доллар”, — отмечает в интерьвю Интерфакс-Украина директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.

По его оценкам, к концу года курс гривны на межбанковском валютном рынке может ослабнуть до 28,20-28,30 гривен за доллар.

Ефремов отметил, что главной причиной укрепления курса нацвалюты в начале августа стало смягчение негативных ожиданий международных инвесторов, вызванных сменой главы Национального банка.

Вместе с тем, сезонные факторы, которые в последние месяцы позитивно влияли на курс гривни, заканчиваются.

“Скорее всего, мы будем наблюдать плавное снижение курса до отметки 28,75 гривен за доллар. То есть до тех значений, которые были определены правительством. Если вы помните, сперва Кабмин установил среднегодовой курс на уровне 29,5 гривен, но затем опустил его до 28,75. При этом до конца сентября, я думаю, что больше чем на 50 копеек доллар в Украине не подорожает. В противном случае это будет означать, что курс вышел из-под контроля НБУ. А этого вряд ли допустят. Поэтому самым вероятным значением на конец сентября будет 27,5-27,8 гривен за доллар", — считает Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Продукты питания

С сентября продукты могут подорожать на 10-15%, говорят эксперты.

"В сентябре уже по чуть-чуть будут повышаться цены. Я думаю, цены на овощи могут вырасти уже на 10-15%, особенно, по тем овощам, которые сильно падали в цене. Но по крупам, молочной продукции, мясу, хлебу у нас не будет значительных колебаний цен. В декабре, по сравнению с августом, может быть значительное повышение цен по тем же овощам – около 20-30%", – полагает Дорошенко.

Коммуналка

Лидером потребительской инфляции в Украине в последние годы является коммуналка. И эта тенденция может продолжиться. С сентября в Украине увеличиваются тарифы на газ для населения. Как сообщили в Нафтогазе, в рамках месячного контракта цена повысится на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн/куб. м. При этом, чтобы перестраховаться от резкого повышения тарифов в более холодные периоды, в компании советуют потребителям переходить на годовые контракты с фиксированной ценой.

Жилье

Летом в Украине упали цены на аренду жилья, говорят эксперты. Цены упали из-за сочетания двух факторов – пандемии и сезонности. Традиционно лето является слабым сезоном для долговременной аренды жилья, особенно квартир. Студенты разъезжаются по домам, а более популярными становятся загородные дома.

Осенью цены на аренду жилья снова могут вырасти. Председатель правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовый в эфире 24 канала отметил: надо помнить, что цена меняется относительно доллара. На рынке недвижимости все привязано к валюте. Если гривна дешевле – недвижимость тоже начинает дешеветь. Если гривна стабильнее – аренда становится дороже.

Однако, существует и другое мнения. "Осенью спрос может вырасти на 15% по сравнению с летними месяцами, но глобальных изменений не будет", - считает аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

"Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, как карантинный форс-мажор. Никто не знает, как рынок себя поведет дальше. Но, думаю, цены нескоро вернуться к докризисным", - полагает директор Риелторского объединения Простор Юлия Курганова.