УПЦ МП оспаривает в суде регистрацию ПЦУ

Источник: Корреспондент.net

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о "незаконной" регистрации Православной Церкви Украины. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

В УПЦ сообщили, что при регистрации новой церковной структуры "были допущены существенные нарушения законодательства Украины", в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

"Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса", - отмечают в юротделе УПЦ.