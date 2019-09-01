01.09.2019
Ураган Дориан усилился до максимальной категории
Источник: Корреспондент.net
Ураган Дориан в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
Скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час. Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.
Обычно в Атлантике за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.
В 2018 году ураган пятой категории Майкл стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.
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