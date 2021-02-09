Уряд обговорить статус жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації

Источник: ukrinform.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підніматиме питання про політику офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти, вже після деокупації регіону.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ, передає Укрінформ.

За його словами, це питання міністерство підніме під час обговорення законопроєкту щодо перехідного періоду, який регулюватиме процес деокупації тимчасово окупованих територій.

"Їм просто потрібно буде дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають і, відповідно, позбутися від російського паспорта, якщо вони вважатимуть, що вони насправді залишаються громадянами України. Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Резніков.

Відповідаючи на питання, чи буде Україна визнавати жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", своїми громадянами, Резніков сказав: "Ми визнаємо громадян України громадянами України. Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це повинно бути окремою розмовою. У нас в Конституції України не передбачено позбавлення громадянства на підставі отримання іншого громадянства, іншого паспорта".

При цьому міністр зазначив, що санкції за кілька громадянств з юридичної точки зору в Україні відсутні.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що в майбутньому законі "Про державну політику перехідного періоду" буде чітко визначено, що Росія є агресором.