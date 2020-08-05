05.08.2020
Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $15 млрд
Источник: Корреспондент.net
Ущерб, причиненный масштабным взрывом в порту Бейрута, может быть значительно больше объявленного ранее. Об этом в среду, 5 августа, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath.
"Он может достигать $15 млрд", - сказал Аббуд. Половина Бейрута частично или полностью разрушена, подчеркнул он.
Ранее Аббуд заявлял, что сумма ущерба от взрыва в бейрутском порту в $3-5 млрд.
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