Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $15 млрд

Источник: Корреспондент.net

Ущерб, причиненный масштабным взрывом в порту Бейрута, может быть значительно больше объявленного ранее. Об этом в среду, 5 августа, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд в комментарии телеканалу Al-Hadath.

"Он может достигать $15 млрд", - сказал Аббуд. Половина Бейрута частично или полностью разрушена, подчеркнул он.

Ранее Аббуд заявлял, что сумма ущерба от взрыва в бейрутском порту в $3-5 млрд.