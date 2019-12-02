Найти

02.12.2019

Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Полиция установила заказчика убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате покушения на которого погиб его трехлетний сын, сообщает УП со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что задержанные подозреваемые в исполнении покушения были участниками Правого сектора.

В частности, замкомандира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

Новости раздела
Украина
02.12.2019
5G, новые деньги и права. Что изменится с декабря
В Украине с 1 декабря вступят в силу множество нововведений. Последний месяц 2019 года будет одним из самых насыщенных в плане реализации законопроектов.
Украина
02.12.2019
Госбюджет-2019 недовыполнен на 56 миллиардов
По сравнению с прошлым годом доходы бюджета выросли на 56 миллиарда гривен, но бюджет недовыполнен почти на 6%.
Украина
02.12.2019
В Генпрокуратуре создали спецотдел по Донбассу
Новый отдел называется Департамент по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта. Его начальником стал Юрий Рудь.
Украина
02.12.2019
Внешняя торговля Украины ушла в минус на $10 млрд
За январь-октябрь текущего года дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос на 3,3% до 9,947 млрд долларов.
Украина
02.12.2019
В Киеве новая стрельба: введен план Перехват
Инцидент произошел в одном из кафе столицы. В результате стрельбы ранения получили несколько человек.
Украина
02.12.2019
В ЕС сменилось руководство. Чего ожидать Украине
Ключевой пост ЕС впервые заняла женщина - Урсула фон дер Ляйен, которая известна своей жесткой позицией в отношении РФ.
Украина
02.12.2019
Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ
Правоохранители уже "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут", пишут СМИ. Ранее оперативно задержали исполнителей покушения.
Украина
02.12.2019
Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО
Покушение на депутата может быть связано с пост-травматическим синдромом, считает заместитель Украинской добровольческой армии.
Украина
02.12.2019
Зеленский усилил энергетическую безопасность
СНБО подготовил ряд мер для усиления безопасности в энергетической сфере. Президент ввел в действие это решение.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО | В ЕС сменилось руководство. Чего ожидать Украине