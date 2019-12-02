Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Полиция установила заказчика убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате покушения на которого погиб его трехлетний сын, сообщает УП со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник добавил, что задержанные подозреваемые в исполнении покушения были участниками Правого сектора.

В частности, замкомандира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.