Утвержден новый состав делегации Украины в ПАСЕ

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада утвердила новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

Отныне представлять Украину в ПАСЕ будут:

От Слуги Народа - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;

От ОПЗЖ - Левочкина Юлия;

От Батькивщины - Соболев Сергей;

От ЕС - Гончаренко Алексей;

От Голоса - Василенко Леся;

От депутатской группы За майбутне - Лубинец Дмитрий.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации.

"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - сообщил нардеп.