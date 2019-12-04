Утвержден порядок предоставления кредитов фермерам на покупку земли

Источник: Корреспондент.net

Кабмин на заседании в среду, 4 декабря, принял постановление об утверждении порядка предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров. Об этом сообщил в Верховной Раде министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы хотим навести порядок и дать возможность развиваться аграрному сектору. В этом тоже есть логика переходного периода. Время до 1 октября 2020 года будет использовано именно для наведения порядка в работе государственных учреждений. Например сегодня постановлением Кабмина был утвержден порядок предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров", - отметил Милованов.

Кроме того, по словам министра, сначала нужно навести порядок на земле, а потом говорить о продаже земли иностранцам.

"Заметьте, я ничего не говорю об иностранцах и право приобретения на них. Думаю, что навести порядок на своей земле мы можем и самостоятельно. И потом уже решить насколько быть открытыми, для кого, при каких условиях и т.д.", - сказал министр.